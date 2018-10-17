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17.10.18 / 16:33 Новости / Россия и мир / Экономика

«Яндекс.Такси» разрешила пассажирам делиться геолокацией с водителями

Она доступна во всех приложениях

«Яндекс.Такси» разрешила пассажирам делиться геолокацией с водителями. Об этом организация сообщила в среду.

Пользователь должен разрешить сервису доступ к геолокации с помощью появляющегося ползунка. Клиент может отключить доступ в любой момент. Водитель будет видеть геолокацию в своем приложении «Таксометр». Функция отключится самостоятельно, когда пассажир сядет в машину водителя.

Новая функция доступна во всех приложениях «Яндекс.Такси», заявили в организации. Там уточнили, что открыть доступ к геолокации можно в любой стране, где работает сервис.

Отметим, ранее в приложении «Яндекс.Такси» появился автоматический переводчик. Он встроен в чат для общения пассажира и водителя. Переводчик знаком с 92 языками. Функция работает на базе «Яндекс.переводчика».

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