Замдиректора «Магнита» досрочно покинул компанию Совет директоров избрал в состав правления Евгения Мельникова

Заместитель генерального директора компании «Магнит» Илья Саттаров написал заявление об увольнении. Об этом в среду сообщает ритейлер.

Сообщается, что совет директоров принял его заявление и избрал в состав правления Евгения Мельникова. Гендиректор компании Ольга Наумова сообщила, что Наумов работает в «Магните» более 10 лет и обладает большим опытом в сфере информационных технологий.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что «Магнит» решил отказаться от стратегии развития гипермаркетов. Компания планирует преобразовать часть крупных магазинов в торговые и развлекательные центры. Также организация собирается провести редизайн супермаркетов.