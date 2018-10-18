Акции «Яндекса» упали на 4% после после опровержения сообщений о покупки компании Сбербанком Ранее «Ведомости» сообщали, что Сбербанк хочет купить минимум 30% акций интернет-компании

Акции «Яндекса» упали более чем на 4% после опровержения Сбербанком информации о покупке компании. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сбербанк опроверг сообщения о том, что собирается стать крупным акционером «Яндекса». Как пояснили в компании ТАСС, банк не обращался к «Яндексу» с таким предложением и не получал его. Ранее «Ведомости» сообщали, что Сбербанк хочет стать крупным акционером «Яндекса», выкупив у него минимум 30% акций.

Отметим, в настоящее время основными акционерами интернет-компании «Яндекс» являются Аркадий Волож, WCM Investment Management, Владимир Иванов. Волож владеет более 10% акций и 49% голосов, WCM Investment Management более 5% акций и 2,4% голосов, а Иванову принадлежит 3,8% акций и 6,2% голосов. Всего мажоритарные акицонеры и менеджмент контролируют 19,53% акций и 58,03% голосов.