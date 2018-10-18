British American Tobacco перенесет производство из Саратова в Петербург Из-за сокращения табачного рынка, связанного с ростом цен и снижением спроса

Компания British American Tobacco закроет фабрику в Саратовской области и перенесет производство в Петербурге. Об этом в четверг сообщили в компании.

Фабрику в Саратовской области закроют из-за роста цен на сигареты, снижения спроса и роста доли нелегальной продукции. Сотрудникам фабрики предложат работу в Петербурге и других структурах компании.

Отметим, о том, что British American Tobacco планирует расширить производство в Петербурге стало известно в конце весны текущего года. Также сообщалось о том, что компания инвестирует 1,7 млрд рублей в локализацию производства табачных стиков для системы нагревания табака.