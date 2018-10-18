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18.10.18 / 17:25 Новости / Россия и мир / Экономика

British American Tobacco перенесет производство из Саратова в Петербург

Из-за сокращения табачного рынка, связанного с ростом цен и снижением спроса

Компания British American Tobacco закроет фабрику в Саратовской области и перенесет производство в Петербурге. Об этом в четверг сообщили в компании.

Фабрику в Саратовской области закроют из-за роста цен на сигареты, снижения спроса и роста доли нелегальной продукции. Сотрудникам фабрики предложат работу в Петербурге и других структурах компании.

Отметим, о том, что British American Tobacco планирует расширить производство в Петербурге стало известно в конце весны текущего года. Также сообщалось о том, что компания инвестирует 1,7 млрд рублей в локализацию производства табачных стиков для системы нагревания табака.

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