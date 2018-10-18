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18.10.18 / 19:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Стоимость Фрунзенского радиуса уменьшится на 64 млн рублей

Станции должны закончить к концу года

Стоимость Фрунзенского радиуса уменьшится на 64 млн рублей. Об этом в четверг сообщил зампред комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Королев.

Стоимость строительства новых станция метро снизится из-за сокращения расходов на художественное стекло в витражах, передает «Коммерсантъ-СПб». Витражи заменены на остекление, уточнил Королев. Он сообщил, что также изменена площадь обрамления в районе эскалатора на станции «Дунайский проспект».

Напомним, в сентябре Смольный заявил о выделении на Фрунзенский радиус дополнительные 4 млрд рублей. Общая стоимость достигла 33,9 млрд рублей. Речь идет о строительстве трех новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», а также электродепо «Южное». КРТИ намерен ввести их в эксплуатацию до конца года.

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