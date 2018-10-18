Все новости

18.10.18 / 18:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляция в сентябре выросла до 3,4%

И продолжит расти

Инфляция в России в сентябре ускорилась до 3,38% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщают в ЦБ РФ.

Регулятор сообщает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти. «Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что на конец 2018 года инфляция окажется в диапазоне 3,8-4,2%», — отмечают в ЦБ.

Добавим, по данным «Росстата», потребительские цены в России повысились на 0,1% с 9 по 15 октября. В предыдущие недели было повышение на таком же уровне. С начала месяца инфляция составила 0,2%, а с начала года – 2,8%.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,167 seconds.