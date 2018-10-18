Инфляция в сентябре выросла до 3,4% И продолжит расти

Инфляция в России в сентябре ускорилась до 3,38% в годовом выражении. Об этом в четверг сообщают в ЦБ РФ.

Регулятор сообщает, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти. «Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что на конец 2018 года инфляция окажется в диапазоне 3,8-4,2%», — отмечают в ЦБ.

Добавим, по данным «Росстата», потребительские цены в России повысились на 0,1% с 9 по 15 октября. В предыдущие недели было повышение на таком же уровне. С начала месяца инфляция составила 0,2%, а с начала года – 2,8%.