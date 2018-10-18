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18.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк, Сбербанк и авиация. Итоги четверга

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может уйти в отставку. Субсидирование авиаперевозок в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь будет осуществляться весь год. Сбербанк и ВТБ планируют создание авиакомпании. Также Сбербанк опроверг информацию о намерении приобрести 30% «Яндекса». Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством». В это время Госдума одобрила «заморозку» накопительной пенсии в первом чтении.

Коллаж АБН

СМИ: Губернатор Мурманской области может уйти в отставку. Возможная причина – конфликтные отношения Ковтун с местными элитами.

Росавиация: Авиаперевозки на Дальний Восток, в Калининград и Крым будут субсидировать весь год. Изменения вступят в силу в 2018 году.

Сбербанк и ВТБ создадут крупную авиакомпанию для региональных перевозок. В настоящий момент разрабатывается концепция будущей авиакомпании, дизайн и бизнес-план.

Глава ЦБ призвала бороться с «банковским рабством» в России. Она заявила, что у россиян должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от банка.

Госдума РФ одобрила в первом чтении «заморозку» накопительной пенсии. Документ затронет только россиян, родившихся после 1967 года.

Акции «Яндекса» упали на 4% после после опровержения сообщений о покупки компании Сбербанком. Банк не обращался к «Яндексу» с таким предложением и не получал его.

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