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18.10.18 / 19:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс МосБиржи - 2 378,62, РТС - 1 140,17

Фото АБН

Торги на Московской бирже в четверг закрылись понижением индексов. Индекс МосБиржи упал на 1,36% и составил 2 378,62 пунктов, а индекс РТС потерял 1,95% и упал до 1 140,17 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что фондовый рынок в четверг оказался ниже 1400 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне снижения нефти и негативной динамики на западных рынках. По итогам торгов индекс Мосбиржи откатился вниз на 1,2%, к 2380 пунктам, а индекс РТС – на 1,7% до 1143 пунктов. В лидерах снижения нефтегазовый сектор – «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл». Заметное снижение показали также экспортёры из металлургического сектора («НЛМК», «Северсталь») и «Алроса».

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