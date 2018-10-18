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18.10.18 / 20:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Врио губернатора Петербурга провел встречу по вопросу развития местного самоуправления

В местных бюджетах – положительная динамика

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурге Александр Беглов провел встречу с членами Президиума Совета муниципальных образований города по вопросу развития местного самоуправления. Об этом в четверг сообщили в администрации губернатора.

По словам Беглова, муниципалитеты решают волнующие граждан проблемы. Один из основополагающих принципов работы местного самоуправления является финансовая самостоятельность, считает врио губернатора. Он отметил, что в формировании и исполнении местных бюджетов наблюдется положительная динамика в последнее время. В текущем году сумма доходов составила 12,5 млрд рублей, а расходы – около 13,8 млрд рублей.

Добавим, ранее в четверг Беглов призвал жителей Петербурга выйти на субботник. Он пройдет 20 октября.

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