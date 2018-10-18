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18.10.18 / 17:44 Новости / Петербург и Ленобласть

«ЭР-Телеком Холдинг» и «Ленсвет» запустили систему умного освещения в Петербурге

Это пилотный проект

Фото «ЭР-Телеком Холдинг»

Национальный оператор информационно-коммуникационных услуг «ЭР-Телеком Холдинг» и СПб ГУП «Ленсвет» запустили систему умного освещения в Петербурге. Об этом оператор сообщил в четверг.

Компании заменили классические уличные светильники на светодиодные с возможностью дистанционного управления. Новые приборы освещения установлены на улице Кораблестроителей.

Сигналы со светодиодных светильников передаются с помощью системы LoRaWAN. Она позволяет одновременно управлять несколькими светильниками: контролировать уровень света, исправность и другие факторы.

В «ЭР-Телеком Холдинг» заявили, что экономия потребления электроэнергии может составить до 65%. Также снизятся эксплуатационные расходы до 50%, отметили в компании.

Добавим, ранее директор «Ленсвета» Сергей Мителев сообщил, что его организация будет отвечать за освещение всего города с 2019 года. Компании перейдут четыре пригородных района. Предполагается, что «Ленсвет» создаст единый диспетчерский центр. Из него должны будут контролироваться все районы.

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