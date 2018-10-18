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18.10.18 / 22:00 Новости / Общество / Россия и мир

Суд Москвы арестовал вице-премьера Крыма

На два месяца

Басманный суд Москвы арестовал вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Решение принято в четверг.

Нахлупин арестован на два месяца, передает РИА Новости. Следователь заявил, что вице-премьер обвиняется в систематическом получении взяток. Сумма взяток не названа. Представитель СК отметил, что Нахлупина требуется изолировать, так как он может угрожать свидетелям или покинуть Россию. Прокурор поддержал ходатайство об аресте.

Вице-премьер отверг возможность скрыться. Он заявил, что находится в розыске на Украине и не уедет дальше Крыма.

Напомним, Нахлупина задержали в Москве накануне. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в настоящий момент ведутся следственные действия в отношении ряда других должностных лиц. Он уточнил, что вице-премьера задержали в связи с ситуацией по дорожным тендерам. Нахлупин курировал на полуострове дорожное строительство.

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