«Водоканал» проверил канализационную сеть после жалоб жителей на химический запах Виновники еще не установлены

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проверил канализационную сеть после жалоб жителей на химический запах. Об этом организация сообщила в четверг.

Сотрудники «Водоканала» установили, что неизвестные сбросили сточные воды с сильным запахом пропана и карбида в систему канализации. При этом, в коллекторах контроль воздуха не зафиксировал превышений предельно допустимую концентрацию вредных газов.

Организация взяла пробы из системы сточных вод и отправила их на исследования. После получения результатов, «Водоканал» продолжит поиск виновных в несанкционированном сбросе сточных вод.

Напомним, накануне жители северной части Петербурга пожаловались на резкий химический запах. Петербуржцы сообщили, что у них перехватывает дыхание и болит голова. «Водоканал» уточнил, что запах появился около станции метро «Академическая».