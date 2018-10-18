Беглов подписал два закона о работе с несовершеннолетними

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал два закона о работе с несовершеннолетними. Об этом в четверг сообщили в администрации губернатора города.

Врио губернатора подписал поправки в закон о «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». Поправки расширяют полномочия указанных органов.

Кроме этого, Беглов подписал изменения в закон «Об отдельных вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге». Согласно документы, находящиеся в городских учреждениях по профилактике безнадзорности несовершеннолетние должны быть обеспечены бесплатным питанием, мягким инвентарем, а также комплектом одежды и обуви.

Напомним, накануне депутаты Петербурга приняли законопроекты, касающиеся несовершеннолетних. В частности, несовершеннолетним запретили посещать кальянные и вейп-кафе. Также им нельзя гулять ночью по кладбищам, стройкам, подвалам и другим местам. Штраф для родителей за это нарушение – до 3 тыс. рублей.