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19.10.18 / 19:05 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Беглов и Миллер обсудили сотрудничество «Газпрома» с Петербургом

Поговорили о теплоснабжении, благоустройстве города, программе «Газпром – детям» и обустройстве местности вокруг «Лахта центра»

Фото АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудили вопросы сотрудничества города и компании. Встреча состоялась в пятницу.

Беглов с Миллером обсудили вопросы, связанные с теплоснабжением – в частности, необходимость реконструкции сетевого комплекса АО «Теплосеть». В ближайшие три года планируется направить на это 9 млрд рублей. В 2019 году Петербург направит на эти цели 1,5 млрд рублей.

Также шла речь об участии «Газпрома» в благоустройстве города. Стороны договорились, что программа будет расширена в направлениях по ремонту общественных пространств, улиц, наружного освещения, архитектуры, фасадов. В программу благоустройства, в частности, входят набережная Адмиралтейского канала, Конногвардейский бульвар, набережная реки Мойки, улица Ломоносова, часть улиц Разъезжей и Марата, проспект Добролюбова, Большой проспект Петроградской стороны, 1-я Красноармейская улица.

Кроме того, Беглов и Миллер договорились о продолжении сотрудничества в программе «Газпром – детям». В ее рамках уже построено 27 спортивных объектов. А до 2022 года планируют возвести еще 8 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также была достигнута договоренность по вопросу реконструкции улично-дорожной сети в районе «Лахта-Центра». Город уже завершает подготовку документов для строительства пешеходного перехода и реконструкции Приморского шоссе. Строительство будет вестись на средства «Газпрома». Городской бюджет финансирует строительство магистрали М-32 с путепроводной развязкой через ж/д пути до Приморского шоссе и окаймляющих квартал «Лахта Центр» улиц.

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