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19.10.18 / 10:13 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа открылась разнонаправленно

Индекс РТС 1139,87; индекс Мосбиржи 2381,06

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже открылись разнонаправленно. Индекс РТС составил на открытии торгов 1139,87 пункта, индекс Мосбиржи составил 2381,06 пункта.

В начале торгового дня оба бенчмарка уходят в красную зону. Индекс РТС торгуется со снижением в 0,27%, индекс Мосбиржи торгуется с околонулевым изменением в 0,08%.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2355-2405 пунктов, по индексу РТС — 1130-1150 пунктов. Ожидаемый дневной диапазон движения для курса доллара составляет 65,2-66,5 рубля, для курса европейской валюты — 74,7-76,2 рубля.

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