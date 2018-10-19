Brent преодолела отметку в $79,5 за баррель С ростом на 0,4%

Нефть эталонной марки Brent преодолела отметку в $79,5 за баррель. В пятницу по фиксингу на 9:30 по московскому времени декабрьский фьючерс Brent стоит $79,61.

Рост в цене составляет 0,4%. Баррель WTI тоже растет в цене на 0,4% до $68,97.

Ранее на неделе стало известно, что товарные запасы нефти в США опять выросли. Рост фиксируется четвертую неделю подряд, на этот раз подъем составил 6,49 млн баррелей. «Учитывая, что цена на черное золото расположилась ниже отметки $80 за баррель и находится под давлением, есть риски уйти ещё ниже, к $77,50 за бочку», — отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.