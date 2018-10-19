ЦБ собирается начать «контрольные закупки» в банках с 2019 года По необходимости

Центробанк РФ рассчитывает начать проводить «контрольные закупки» в банках без уведомления об этом последних с 2019 года. Об этом в пятницу рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Он уточнил, что по закону регулятор уже имеет на это право, однако порядок проведения закупок устанавливается нормативным актом, который в настоящее время готовится, цитирует ТАСС. По словам Мамуты, ЦБ рассчитывает начать пользоваться этим инструментом в начале следующего года.

При этом «контрольные закупки» будут проводиться по необходимости. Регулятор будет принимать решение, анализируя жалобы, риск-профилирование участников рынка и другие факторы, уточнил Мамута.

Добавим, Госдума РФ приняла закон, наделяющий ЦБ правом проводить «контрольные закупки» в банках, этим летом. Решение о проведении такой проверки принимает глава Банка России или его заместители. Как пояснил Мамута, «контрольная закупка» — это проверка соответствия фактического результата правилам, которые установлены законом. Санкции в отношении участников рынка будут применяться в зависимости от тяжести нарушения, подчеркнул представитель ЦБ.