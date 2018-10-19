Петербургский депутат Цивилев попросил Беглова не переименовывать «Пулково»

Петербургский депутат Алексей Цивилев попросил врио губернатора города Александра Беглова не переименовывать аэропорт «Пулково». Об этом пресс-служба депутата сообщила в пятницу.
Цивилев направил соответствующее обращение Беглову и министру экономического развития Максиму Орешкину. Депутат заявил, что аэропорт является таким же брендом города, как «Зенит» и корюшка.
Также Цивилев отметил, что по федеральному закону аэропорт – это географический объект. Возможность его переименования строго регламентировала, напомнил парламентарий. По его мнению, никаких юридических основания для изменения имени не существует. «Все лидирующие в голосовании имена — Петра Великого, Пушкина, Ломоносова, Достоевского, Чайковского и Александра Невского уже увековечены в истории и топонимике Петербурга», — считает Цивилев.
Напомним, ранее в стране запустили проект «Великие имена России». В рамках проекта, россияне могут предложить свои названия для аэропортов в честь известных граждан. Всего в списке для голосования 45 аэропортов. В их числе аэропорт Петербурга. В среду петербургские ветераны предложили свои варианты имен для «Пулково».
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Реплики
Согласна с Алексеем Цивилевым, что нельзя переименовывать название аэропорта. Пулково — это часть нашей истории, частичка каждого, кто хотя бы раз пользовался этой воздушной гаванью. Место встреч и расставаний не раз воспетое поэтами. И так уже много чего утратили. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Сохраним для наших потомков название Пулково, ставшее брендом Санк-Петербурга.