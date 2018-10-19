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19.10.18 / 14:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургский депутат Цивилев попросил Беглова не переименовывать «Пулково»

Это бренд города

Фото АБН

Петербургский депутат Алексей Цивилев попросил врио губернатора города Александра Беглова не переименовывать аэропорт «Пулково». Об этом пресс-служба депутата сообщила в пятницу.

Цивилев направил соответствующее обращение Беглову и министру экономического развития Максиму Орешкину. Депутат заявил, что аэропорт является таким же брендом города, как «Зенит» и корюшка.

Также Цивилев отметил, что по федеральному закону аэропорт – это географический объект. Возможность его переименования строго регламентировала, напомнил парламентарий. По его мнению, никаких юридических основания для изменения имени не существует. «Все лидирующие в голосовании имена — Петра Великого, Пушкина, Ломоносова, Достоевского, Чайковского и Александра Невского уже увековечены в истории и топонимике Петербурга», — считает Цивилев.

Напомним, ранее в стране запустили проект «Великие имена России». В рамках проекта, россияне могут предложить свои названия для аэропортов в честь известных граждан. Всего в списке для голосования 45 аэропортов. В их числе аэропорт Петербурга. В среду петербургские ветераны предложили свои варианты имен для «Пулково».

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Реплики

  1. Наталия 19.10.2018 at 15:35 - Reply

    Согласна с Алексеем Цивилевым, что нельзя переименовывать название аэропорта. Пулково — это часть нашей истории, частичка каждого, кто хотя бы раз пользовался этой воздушной гаванью. Место встреч и расставаний не раз воспетое поэтами. И так уже много чего утратили. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Сохраним для наших потомков название Пулково, ставшее брендом Санк-Петербурга.

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