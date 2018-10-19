«Группа ЛСР» ускорит строительство трамвайной сети в Красногвардейском районе А ЖК «Охта Модерн» достроят к следующей осени

«Группа ЛСР» ускорит строительство и реконструкцию трамвайной сети в Красногвардейском районе. К такому решению пришли по итогам встречи врио губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя совета директоров «Группы ЛСР» Андрея Молчанова.

В начале декабря текущего года планируется запустить очередной этап трамвайного движения по проспекту Наставников от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. В целом завершить проект планируют к концу лета следующего года. Будет открыто трамвайное движение по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции «Ржевка». А также – по новой трамвайной линии по улице Потапова.

Также в рамках встречи стороны обсуждали вопрос недостроенного предыдущими застройщиками ЖК «Охта Модерн». Молчанов пообещал, что компания достроит его к 1 сентября 2019 года.

Добавим, также в пятницу прошла встреча Беглова с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Они обсудили вопросы теплоснабжения, благоустройства города, программы «Газпром – детям» и обустройства местности вокруг «Лахта центра».