«Яндекс», лицензии банков и бюджет. Итоги пятницы

Акции «Яндекса» продолжают падать, а руководство компании тем временем договорилось с правообладателями о пиратском контенте, ЦБ отозвал лицензии у двух банков, а Минфин повысил прогноз профицита бюджета в четыре раза.

Акции «Яндекса» упали почти на 20% на Московской бирже. Это произошло на фоне информации о возможном приобретении крупного пакета интернет-компании Сбербанком.

Руководство «Яндекса» и правообладатели договорились по спору о пиратском контенте. Вскоре будет подписан «антипиратский» меморандум.

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». В работе банка ЦБ обнаружил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.

Также лицензии лишился иркутский «ВостСибтранскомбанк». ЦБ утверждает, что кредитно-финансовая организация произвела вывод 130 млн рублей.

Министерство финансов повысило прогноз профицита бюджета на текущий год более чем в четыре раза. Согласно прогнозам, профицит бюджета в 2,139 трлн рублей, или 2,1%.