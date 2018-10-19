Продажи нового автомобиля «Урал NEXT 6х4» начались в Петербурге. В остальных регионах – до конца ноября

Продажи нового автомобиля «Урал NEXT 6х4» начались в Петербурге. Об этом автомобильный завод «Урал» сообщил в четверг.

Петербург – первый город, где начались продажи. Реализацию нового семейства автомобилей открыли в дилерском центре группы компаний «Вертикаль». В пресс-службе завода уточнили, что в остальных регионах продажи начнутся до конца ноября текущего года.

В новое семейство «Урал NEXT 6х4» входят самосвалы, седельные тягачи и шасси. Автомобили семейства предназначены для использования в дорожной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслях.

Автозавод модернизировал сборочный конвейер для производства «Урал NEXT 6х4». Также были обновлены обкаточные стенды для тестирования автомобилей.

Добавим, ранее Петростат представил данные по росту производства автомобилей в Петербурге. За январь-сентябрь текущего года оно увеличилось на 7,6% год к году. Всего было выпущено 271,6 тыс. машин. Из них в сентябре – 33,8 тыс. автомобилей.