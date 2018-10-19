«Пулково» за январь-сентябрь увеличил пассажиропоток на 11,1% год к году До 14 млн человек

Аэропорт «Пулково» за январь-сентябрь текущего года увеличил пассажиропоток на 11,1% год к году. Об этом оператор аэропорта ООО «Воздушные ворота северной столицы» сообщил в пятницу.

Всего аэропорт обслужил около 14 млн пассажиров. В частности, внутри страны – 8,3 млн человек. Это больше прошлогоднего показателя на 8,8%. Пассажиропоток на международных перевозках вырос на 14,8% до 5,7 млн человек.

Больше всего людей на внутренних рейсах летало в Москву, Симферополь, Сочи, Калиниград и Екатеринбург. Популярные международные направления – Анталья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.

За указанный период «Пулково» обслужил 125,9 тыс. взлетно-посадочных операций. Показатель увеличился на 8,1% год к году.

Отметим, пассажиропоток «Пулково» растет пятый месяц подряд. В январе-августе пассажиропоток аэропорта также увеличился на 11% год к году. Он составила 12,2 млн человек.