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19.10.18 / 15:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Пулково» за январь-сентябрь увеличил пассажиропоток на 11,1% год к году

До 14 млн человек

Аэропорт «Пулково» за январь-сентябрь текущего года увеличил пассажиропоток на 11,1% год к году. Об этом оператор аэропорта ООО «Воздушные ворота северной столицы» сообщил в пятницу.

Всего аэропорт обслужил около 14 млн пассажиров. В частности, внутри страны – 8,3 млн человек. Это больше прошлогоднего показателя на 8,8%. Пассажиропоток на международных перевозках вырос на 14,8% до 5,7 млн человек.

Больше всего людей на внутренних рейсах летало в Москву, Симферополь, Сочи, Калиниград и Екатеринбург. Популярные международные направления – Анталья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.

За указанный период «Пулково» обслужил 125,9 тыс. взлетно-посадочных операций. Показатель увеличился на 8,1% год к году.

Отметим, пассажиропоток «Пулково» растет пятый месяц подряд. В январе-августе пассажиропоток аэропорта также увеличился на 11% год к году. Он составила 12,2 млн человек.

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