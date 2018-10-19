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19.10.18 / 10:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Росприроднадзор СЗФО не обнаружил загрязнений реки Лубья

Вода естественного цвета

Фото: РЭСВ «Восток» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Росприроднадзор СЗФО не обнаружил загрязнений реки Лубья. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Росприродназдзор поручил проверить выпуски сточных вод «Водоканалу Санкт-Петербурга». Согласно результатам проверки, вода в реке в районе улицы Потапова от Малого Ильинского моста до Лупповского моста не загрязнена. Также река имеет естественный цвет.

Ведомство отметило, что ранее проводило административную работу с ЗАО «Пластполимер-Т». Местные СМИ предположили, что эта организация является виновником загрязнения.

Напомним, накануне очевидец сообщил о загрязнении реки Лубья. Вода в реке поменяла цвет на серый. Также тонкой пленкой покрылась река Славянка. Вода начала издавать химический запах.

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