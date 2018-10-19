Власти Украины подтвердили повышение цен на газ с 1 ноября Теперь кубометр газа будет стоить 8,5 тыс. гривен

Кабмин Украины утвердил повышение цен на газ на 23,5% с 1 ноября. Об этом в пятницу сообщил премьер страны Владимир Гройсман.

Теперь кубометр газа будет стоить 8,5 тыс. гривен. «Мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%», — цитирует Гройсмана «112 Украина».

Напомним, в 2015 году Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Соглашение предполагает, что фонд выделит Украине $17,5 млрд. Но страна должна выполнить ряд условий – в частности, повысить для населения цены на газ.