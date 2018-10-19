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19.10.18 / 21:41 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ сообщил о приросте вкладов населения в октябре

На 1,2%

Фото АБН

Банк России зафиксировал рост банковских вкладов россиян в первой декаде октября. Об этом в пятницу сообщил зампред регулятора Василий Поздышев.

Он уточнил, что с 1 по 15 октября объем вкладов физических лиц в банках с исключением влияния валютной переоценки увеличился на 1,2%, передает ТАСС. Ранее в ЦБ сообщали, что снижение объема вкладов населения – краткосрочное и может быть объяснено «медийным эффектом».

Добавим, в понедельник глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что доля долларовых вкладов россиян за 3-5 лет может сократиться в два раза. Он отметил, что ставки по депозитам в российской валюте более привлекательны, и российские вкладчики предпочитают держать деньги в рублях

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