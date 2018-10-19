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19.10.18 / 15:33 Новости / Россия и мир

«Яндекс» и правообладатели договорились по спору о пиратском контенте

Ожидается, что они подпишут меморандум

«Яндекс» и правообладатели сумели договориться, основные принципиальные разногласия устранены. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Он добавил, что на следующей неделе будет проводиться подготовка документа к подписанию и «отработка технических моментов», цитирует «Интерфакс». Однако дата подписания меморандума пока открыта. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что после подписания документа решение необходимо закрепить законодательно.

О том, что правообладатели (медиахолдинги) и интернет-компании начали переговоры о создании механизма внесудебного удаления ссылок на пиратский контент из поисковой выдачи, стало известно в конце сентября, напоминает агентство. Как ожидается, результатом обсуждений может стать «антипиратский» меморандум. Предыдущая встреча прошла 9 октября на площадке Роскомнадзора. На ней присутствовали представители «Яндекса», Mail.ru Group, «Первого канала», ВГТРК, «Национальной медиа группы», Ivi, «Рамблера» и другие, уточняет «Интерфакс».

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