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19.10.18 / 15:46 Новости / Россия и мир

В Туле высадили 2 тыс. деревьев в рамках акции «Зеленый щит»

Участники акции высадили двухлетние сосны и саженцы клена

Фото АБН

В Туле провели экологическую акцию «Зеленый щит», участники которой высадили 2 тыс. деревьев. Об этом в пятницу сообщает издание «Первый Тульский».

Среди высаженных в Тульской области деревьев были двухлетние сосны и саженцы клена. Деревья высадили, чередуя траншеи, чтобы создать смешанный лес. В список «Зеленого щита» вошли земли в районах пос. Озерный, с. Ломинцево, пос. Иншинский, пос. Рассвет и дер. Судаково.

Отметим, закон о «Зеленом щите» вступил в силу с начала 2017 года. Его разработали в Общероссийском народном фронте. Вокруг Петербурга также планируют создать «Зеленый щит». В городе и Ленобласти будут выделены лесные и охраняемые природные участки вокруг озер, вдоль рек для создания зеленого ограждения.

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