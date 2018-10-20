В Лондоне началась акция за повторный референдум по Brexit Участвуют около 100 тыс. человек

В Лондоне началась акция с требованием провести повторный референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в субботу сообщило издание The Guardian.

В акции приняли участие более 100 тыс. человек, заявили организаторы демонстрации. Они отметили, что это самое масштабное мероприятие по Brexit. Участники планировали пройти по Гайд-парку, Даунинг-стрит и закончить шествие около парламента Лондона.

Напомним, референдум по Brexit прошел с Великобритании в июне 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% человек. Великобритания официально выйдет из ЕС 29 марта следующего года. В начале октября стороны договорились о параметрах Brexit.