Албин принял участие в субботнике Центра содействия семейному воспитанию №11

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин принял участие в субботнике организации для детей-сирот Центра содействия семейному воспитанию №11. Об этом в его аппарате сообщили в субботу.

Вместе с воспитанниками центра Албин и другие представители власти убрали опавшую листву и подмели двор с дорожками. Также участники субботника посадили пять лип и кустарник. После работ по благоустройству, Албин пообщался с воспитанниками Центра.

Напомним, в субботу в Петербурге проходи День благоустройства. Ранее СМИ сообщили об участии врио губернатора Александра Беглова в субботнике. Он высадил сосны в Песочинском лесничестве. Всего активисты высадили там 100 деревьев.