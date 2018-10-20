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20.10.18 / 14:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Албин принял участие в субботнике Центра содействия семейному воспитанию №11

Фото Аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин принял участие в субботнике организации для детей-сирот Центра содействия семейному воспитанию №11. Об этом в его аппарате сообщили в субботу.

Вместе с воспитанниками центра Албин и другие представители власти убрали опавшую листву и подмели двор с дорожками. Также участники субботника посадили пять лип и кустарник. После работ по благоустройству, Албин пообщался с воспитанниками Центра.

Напомним, в субботу в Петербурге проходи День благоустройства. Ранее СМИ сообщили об участии врио губернатора Александра Беглова в субботнике. Он высадил сосны в Песочинском лесничестве. Всего активисты высадили там 100 деревьев.

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