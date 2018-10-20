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20.10.18 / 17:26 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Дне благоустройства в Петербурге приняло участие 219 тыс. человек

Фото Комитет по благоустройству Петербурга

В Дне благоустройства в Петербурге приняло участие 219 тыс. человек. Об этом в субботу сообщили в комитете по благоустройству города.

Спеди участников субботника более 83 тыс. сотрудников предприятий и организаций, а также более 7 тыс. госслужащих. Кроме них, город убирали около 76 тыс. школьников, 16 тыс. студентов. Участие приняли и военнослужащие, активисты и инициативные жители.

Лидеры по количеству участников – Московский, Фрунзенский, Приморский, Калининский и Невский районы. В День благоустройства в городе высадили более 1 тыс. деревьев и 30 тыс. тюльпанов.

Напомним, День благоустройства проходит два раза в год. В субботу в нем поучаствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Также в акции принял участие вице-губернатор города Игорь Албин. Сотрудники компаний «Севергрупп» участвовали в субботнике в Пулковском парке.

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