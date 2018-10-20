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20.10.18 / 13:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Минздрав не включил в список на закупки рекомендованное ВОЗ лекарство от гепатита

Минздрав России не включил в список на закупки 2019 года рекомендованное ВОЗ лекарство от гепатита «Софосбувир». Об этом стало известно в субботу из письма международного движения «Коалиция по готовности к лечению» к министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

«Софосбувир» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов межведомственной комиссии Минздрава на 2019 год, передает РБК. Перечень еще не утвержден, отметили в международном движении. При этом, в заявках на закупку лекарств ведомством есть применяемый в лечении гепатита «Элсульфавирин», но отсутствует «Софосбувир». Минздрав не прокомментировал информацию.

Отметим, «Софосбувир» является самым дорогим препаратом от гепатита С. Его применяют в комплексной терапии. Оригинальный препарат производит компания Gilead Sciences. Минздрав России планирует обсудить с организацией вопрос о предоставлении лицензии для выпуска аналога лекарства.

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