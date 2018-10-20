Moody’s понизило рейтинг Италии Стабильный» прогноз

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Италии. Об этом стало известно в субботу.

Рейтинг снижен до Ваа3. Прогноз – «стабильный», передает «Прайм». Кредитные риски – умеренные, заявили в Moody’s.

Причина снижения рейтинга – изменение бюджетного плана Италии в сторону дефолта. В агентстве считают, что власти страны не предпринимают достаточно шагов для обеспечения экономического роста.

Отметим, прежний рейтинг Италии — Ваа2. Добавим, ранее Moody’s оценило влияние новых санкций на банки России. Агентство заявила, что банковская система выдержит еще одну волну санкций. Только если она будет похожа на предыдущую.