При взрыве на «Авангарде» погибли три иностранца Легальность их нахождения в стране выясняется

При взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» погибли три иностранца. Об это в субботу сообщили в Следственном управлении СК по Ленинградской области.

Гражданин Беларуси и два гражданина Таджикистана получили смертельные ранения при взрыве, передает «Фонтанка». В настоящий момент следствие устанавливает легальность их пребывания в России.

Напомним, взрыв произошел накануне. Погибло четыре человека, около 10 пострадало. Ранее Следствие сообщило о задержании главного инженера завода. Ведомство сообщило, что он допустил в цех неустановленные лица.