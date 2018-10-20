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20.10.18 / 18:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

При взрыве на «Авангарде» погибли три иностранца

Легальность их нахождения в стране выясняется

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

При взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» погибли три иностранца. Об это в субботу сообщили в Следственном управлении СК по Ленинградской области.

Гражданин Беларуси и два гражданина Таджикистана получили смертельные ранения при взрыве, передает «Фонтанка». В настоящий момент следствие устанавливает легальность их пребывания в России.

Напомним, взрыв произошел накануне. Погибло четыре человека, около 10 пострадало. Ранее Следствие сообщило о задержании главного инженера завода. Ведомство сообщило, что он допустил в цех неустановленные лица.

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