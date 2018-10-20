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20.10.18 / 18:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия заняла первое место в рейтинге по количеству посетивших Турцию туристов

Всего Турцию посетило около 5,5 млн россиян

Россия заняла первое место в рейтинге по количеству посетивших Турцию туристов в текущем году. Об этом в субботу сообщил коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Из России в Турцию отправились отдыхать 5,5 млн человек. Общий турпоток за январь-август вырос на 23% год к году, передает «Прайм» слова Юнала. Это около 20 млн туристов. Турция ожидает, что к концу года показатель составит 40 млн человек.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что осенью текущего года не будет «горящих туров» в Турцию. Туроператоры решили увеличить цены на туры. Причина – рост цены на авиатопливо, ослабление рубля и другие факторы. Ассоциация предположила, что подорожание составит 10%.

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