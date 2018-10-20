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20.10.18 / 16:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Сотрудники компаний «Севергрупп» приняли участие в субботнике в Пулковском парке

Убрали листья, посадили деревья и выпустили карасей

Фото ПАО «Силовые машины»

Сотрудники компаний «Севергрупп» приняли участие в субботнике в Пулковском парке. Об этом в организации сообщили в субботу.

Субботник прошел в рамках акции «ЭкоПарк – городу от заводчан». Также в мероприятии приняли участие председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин и глава администрации Московского района.

Участники акции очистили парк от опавшей листвы. Всего собрано 460 мешков листвы. Также на субботнике высадили восемь лип на одной из аллей.

Кроме этого, присутствующие дети совместно с родителями раскрасили и развесили 20 кормушек. В пруд парка участники выпустили 50 карасей.

Отметим, в субботу в Петербурге проходит День благоустройства. В городе организовано несколько площадок, где желающие могут получить инвентарь и принять участие в субботники. Аналогичные мероприятия в Петербурге проходят два раза в год: весной и осенью. Мая и октябрь являются месяцами по благоустройству.

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