Синоптики пообещали Ленобласти ветер до 15-20 м/с в понедельник Днем дожди

В понедельник в Ленинградской области ожидается усиление ветра до 7-12 м/с, а местами порывы до 15-20 м/с. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в области установится преимущественно облачная погода. При этом дожди ожидаются ночью местами, а днем – по всей территории региона. Столбик термометра днем поднимется до 7-12 градусов, считают специалисты.

Добавим, Петербург начнет рабочую неделю также с дождя и ветра. Синоптики обещают порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов.