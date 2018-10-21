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21.10.18 / 19:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Ленобласти ветер до 15-20 м/с в понедельник

Днем дожди

В понедельник в Ленинградской области ожидается усиление ветра до 7-12 м/с, а местами порывы до 15-20 м/с. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в области установится преимущественно облачная погода. При этом дожди ожидаются ночью местами, а днем – по всей территории региона. Столбик термометра днем поднимется до 7-12 градусов, считают специалисты.

Добавим, Петербург начнет рабочую неделю также с дождя и ветра. Синоптики обещают порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов.

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