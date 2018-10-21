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21.10.18 / 18:36 Новости / Общество / Россия и мир

Минпросвещения подготовило законопроект о новых ограничениях на распространение информации среди детей

Уточнения также хотят внести в закон «О рекламе»

Министерство просвещения разработало проект закона, согласно которому устанавливаются новые ограничения на распространения информации среди несовершеннолетних. Паспорт проекта был создан 4 октября, в воскресенье на документ обратила внимание «Медиазона».

Как уточняет издание, министерство хочет добавить пункт о запрете информации, «склоняющей или иным способом побуждающей» (а не только побуждающей) детей к причинению вреда своему здоровью, а также к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц». При этом в действующем законе уже есть пункт о запрете распространения информации, «побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным».

Добавим, ведомство хочет внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Уточнения также предлагается добавить в закон «О рекламе». Планируемый срок вступления законопроекта в силу – март 2019 года.

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