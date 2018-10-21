Скандинавские банки подтвердили получение иска Бориса Ротенберга Предположительно, иск подан из-за санкций США

Банки Handelsbanken, Nordea и Danske Bank подтвердили, что получили иск миллиардера Бориса Ротенберга. Об этом в воскресенье сообщает Yle.

Представители банков отказались от дальнейших комментариев. Еще одна финансовая организация — OP Corporate Bank – пока не подтвердила информацию о получении иска, уточняет Yle.

Ранее Bloomberg сообщил, что Борис Ротенберг подал в суд на ряд скандинавских банков. Иск якобы был подан в начале октября в окружной суд Хельсинки. По данным агентства, исковое заявление было подано, поскольку банки якобы нарушили соглашения об обслуживании в результате санкций США. Борис Ротенберг попал под американские санкции в 2014 году.