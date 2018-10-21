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21.10.18 / 15:14 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Жители МО «Смольнинское» не дали трактору убрать асфальт во дворах для замены на плитку

Они считают, что муниципалы хотят освоить бюджет

Фото «Центральный район за комфортную среду обитания»

Накануне жители Новгородской улицы не пустили трактор, который приехал убирать асфальт во дворах домов 5 и 7, чтобы затем там положили плитку. Об этом в воскресенье рассказали активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

Они считают, что дорожное покрытие между домами нуждается в ремонте только местами, а полностью менять его на плитку не имеет смысла. В настоящее время местные жители собрали 50 подписей против инициативы муниципалитета.

Между тем, в отделе благоустройства жителям сообщили, что приняли решение по итогам общественных обсуждений во дворе, которые якобы проводились в прошлом году. Однако никто из жителей не слышал о таком собрании, утверждают активисты. Они полагают, что администрация МО «Смольнинское» пытается таким образом освоить более 13 млн рублей, выделенных на замену асфальта на плитку во дворах на Новгородской улице.

Добавим, в конце августа полиция задержала главу администрации МО «Смольнинское» Наталью Смирнову. Ее обвинили в мошенничестве с контрактами на благоустройство дворов. Позже Смирнова признала вину.

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