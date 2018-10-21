Жители МО «Смольнинское» не дали трактору убрать асфальт во дворах для замены на плитку

Накануне жители Новгородской улицы не пустили трактор, который приехал убирать асфальт во дворах домов 5 и 7, чтобы затем там положили плитку. Об этом в воскресенье рассказали активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания».
Они считают, что дорожное покрытие между домами нуждается в ремонте только местами, а полностью менять его на плитку не имеет смысла. В настоящее время местные жители собрали 50 подписей против инициативы муниципалитета.
Между тем, в отделе благоустройства жителям сообщили, что приняли решение по итогам общественных обсуждений во дворе, которые якобы проводились в прошлом году. Однако никто из жителей не слышал о таком собрании, утверждают активисты. Они полагают, что администрация МО «Смольнинское» пытается таким образом освоить более 13 млн рублей, выделенных на замену асфальта на плитку во дворах на Новгородской улице.
Добавим, в конце августа полиция задержала главу администрации МО «Смольнинское» Наталью Смирнову. Ее обвинили в мошенничестве с контрактами на благоустройство дворов. Позже Смирнова признала вину.
110 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.