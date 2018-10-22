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22.10.18 / 15:48 Новости / Россия и мир

Эксперты нашли новый способ удаленного взлома телефонов на Android

При этом передача данных возможна только на небольшие расстояния

Фото smartphone.ua

Найден новый способ удаленного взлома смартфонов на базе Android. О нем рассказал эксперт аналитической компании Checkmarx на конференции Hack.lu в Люксембурге.

Новый способ предполагает использование NFC-чипа, который передает персональную информацию пользователя злоумышленнику. При этом взлом возможен даже если на телефоне отключена передача данных. Манипуляция подразумевает установку на устройство вирусной программы и изменение режима работы NFC. Вирусная программа инициирует передачу данных пользователя на другое устройство, которое находится не дальше 60 метров.

Напомним, ранее эксперты обнаружили еще один опасный вирус для Android. Он копирует официальное приложение Google Play, и на экране появляется значок Google Play Marketplacе. С помощью программы злоумышленники получают доступ к управлению гаджетом. Вирусу дали название GPlayed.

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