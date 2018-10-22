Авиакомпания «Россия» впервые проведет полное техобслуживание судов Airbus в Петербурге Первый лайнер уже поступил к специалистам

В Петербурге авиакомпания «Россия» впервые проведет полное самостоятельное техобслуживание по формам 6Y check и 12Y check для судов Аirbus A319/320. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Первый лайнер поступил на обслуживание 7 октября этого года. В планах на 2019 год — проведение работ по формам 6Y check и 12Y check на шести самолетах Аirbus A319/320.

Разрешение на проведение этого вида работ авиакомпания получила после аудита департамента авиационно-технического обеспечения (ДАТО) «России» Бермудскими авиационными властями (BСАA). До этой процедуры авиакомпания закупила специальный инструмент и наземное оборудование.

В рамках проверок 6Y check и 12Y check практически полностью демонтируются элементы интерьера самолетов, снимаются двигатели, панели доступа, производятся замены агрегатов. Продолжительность такой проверки составляет больше четырех недель.

Формы 6Y check и 12Y check — это самые масштабные периодические формы технического обслуживания на воздушных судах семейства Airbus А320/319. Первый проводится раз в 6 лет, второй – раз в 12 лет. Ранее «Россия» ввела обслуживание собственными персоналами по формам C1, С2 check. С 2015 года в рамках C check обслужено уже 35 лайнеров «России».