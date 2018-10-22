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22.10.18 / 19:50 Новости / Петербург и Ленобласть

В коллекции «Пассажиравтотранса» появился раритетный автобус с зубным кабинетом

Это один из восьми сохранившихся в мире автобусов модели Ikarus 630

фото: «Пассажиравтотранс»

В коллекции исторических автобусов «Пассажиравтотранса» появился раритетный Ikarus 630 с зубным кабинетом, привезенный из Казахстана. Об этом в организации сообщают в понедельник.

Автобус датируется 1967 годом. Первоначально он служил стоматологическим кабинетом, но потом также использовался для нужд федерации автоспорта и перевозки картофеля. Ikarus 630 является одним из восьми сохранившихся в мире автобусов этой модели, а в России – единственным.

Отметим, коллекция раритетных автобусов «Пассажиравтотранса» в настоящее время насчитывает более 30 исторических экземпляров. Ее можно увидеть на городских мероприятиях и параде ретро-транспорта, который проводится ежегодно в честь Дня основания Петербурга.

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