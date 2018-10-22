«АвтоВАЗ» получил 5,4 млрд рублей чистой прибыли с начала года Продажи автомобилей LADA в России выросли на 17%

Группа «АвтоВАЗ» получила 5,4 млрд чистой прибыли по МСФО с января по сентябрь 2018 года. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Отмечается, что за девять месяцев на российском рынке было продано 259,1 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем в аналогичный период 2017 года. На экспорт группа «АвтоВАЗ» поставила 27,3 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA. Консолидированная выручка компании составила 198,7 млрд рублей, что на 25,4% больше, чем годом ранее.

Добавим, ранее сообщалось, что продажи марки LADA в Европе упали в сентябре на 21% год к году. Всего за месяц было продано 334 автомобиля. Доля машин российского автопроизводителя на европейском рынке составила 0,03% от всего объема.