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22.10.18 / 18:47 Новости / Россия и мир / Экономика

«АвтоВАЗ» получил 5,4 млрд рублей чистой прибыли с начала года

Продажи автомобилей LADA в России выросли на 17%

Группа «АвтоВАЗ» получила 5,4 млрд чистой прибыли по МСФО с января по сентябрь 2018 года. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Отмечается, что за девять месяцев на российском рынке было продано 259,1 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем в аналогичный период 2017 года. На экспорт группа «АвтоВАЗ» поставила 27,3 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA. Консолидированная выручка компании составила 198,7 млрд рублей, что на 25,4% больше, чем годом ранее.

Добавим, ранее сообщалось, что продажи марки LADA в Европе упали в сентябре на 21% год к году. Всего за месяц было продано 334 автомобиля. Доля машин российского автопроизводителя на европейском рынке составила 0,03% от всего объема.

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