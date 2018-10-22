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22.10.18 / 19:06 Новости / Россия и мир

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2308,56; индекс РТС 1116,56

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 1,55% до 2308,56 пункта, индекс РТС упал на 0,92% и достиг 1116,56 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский фондовый рынок остался у минимумов с 11 сентября, но приостановил снижение и ищет точку опоры. Рублевый индикатор может стабилизироваться в пределах 2330-2350 пунктов, а для индекса РТС наметился краткосрочный «боковик» с границами 1120-1140 пунктов. Торги понедельника для доллара завершатся в диапазоне 65,15-65,45 рубля, для евро — в пределах 74,80-75,45 рубля.

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