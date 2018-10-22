Задолженность коммунальных предприятий Ленобласти перед поставщиками составила 1,3 млрд рублей

Предприятия коммунального комплекса Ленобласти задолжали поставщикам за электричество и топливные ресурсы 1,3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в администрации региона.
Больше всего задолжали организации Выборгского и Всеволожского районов – 360,9 млн и 223,7 млн рублей соответственно. В прокуратуре региона с участием представителей профильных комитетов разрабатываются дорожные карты по погашению задолженностей.
Добавим, задолженность управляющих компания Петербурга перед «Водоканалом» по состоянию на начало сентября составляла 3,1 млрд рублей. Всего в списке должников находились 220 организаций, а самый большой долг у ООО «ЖКС №1 Невского района».
111 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.