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22.10.18 / 16:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Задолженность коммунальных предприятий Ленобласти перед поставщиками составила 1,3 млрд рублей

Больше всего задолжали организации Выборгского и Всеволожского районов

Предприятия коммунального комплекса Ленобласти задолжали поставщикам за электричество и топливные ресурсы 1,3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в администрации региона.

Больше всего задолжали организации Выборгского и Всеволожского районов – 360,9 млн и 223,7 млн рублей соответственно. В прокуратуре региона с участием представителей профильных комитетов разрабатываются дорожные карты по погашению задолженностей.

Добавим, задолженность управляющих компания Петербурга перед «Водоканалом» по состоянию на начало сентября составляла 3,1 млрд рублей. Всего в списке должников находились 220 организаций, а самый большой долг у ООО «ЖКС №1 Невского района».

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