Россия увеличила импорт пальмового масла на 23% в 2018 году А в августе – на 58% год к году

Импорт пальмового масла в Россию увеличился на 23,8% за восемь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник материалы Росстата.

При этом в августе импорт пальмового масла вырос на 58,6% по отношению к августу прошлого года и составил 102 тыс. тонн. Всего с начала года в страну ввезли 652 тыс. тонн пальмового масла. Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла при этом упал в августе на 59,7% год к году.

Напомним, ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти выросли на 34% в годовом выражении за семь месяцев 2017 года. По итогам этого периода они составили $71,24 млрд. А в физическом выражении экспорт нефтепродуктов составил 147,3 млн тонн.