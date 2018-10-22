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22.10.18 / 21:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия увеличила импорт пальмового масла на 23% в 2018 году

А в августе – на 58% год к году  

Импорт пальмового масла в Россию увеличился на 23,8% за восемь месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник материалы Росстата.

При этом в августе импорт пальмового масла вырос на 58,6% по отношению к августу прошлого года и составил 102 тыс. тонн. Всего с начала года в страну ввезли 652 тыс. тонн пальмового масла. Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла при этом упал в августе на 59,7% год к году.

Напомним, ранее сообщалось, что доходы России от экспорта нефти выросли на 34% в годовом выражении за семь месяцев 2017 года. По итогам этого периода они составили $71,24 млрд. А в физическом выражении экспорт нефтепродуктов составил 147,3 млн тонн.

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