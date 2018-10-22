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22.10.18 / 20:57 Без рубрики

Самозанятые, «Яндекс», Mail.ru. Итоги понедельника

Для самозанятых могут ввести специальный налоговый режим, акции «Яндекса» растут после заявления Воложа, а холдинг USM Усманова отказался от единоличного контроля над Mail.ru Group. Тем временем Путин подписал указ о новых санкциях против Украины, а S7 предупредила о риске прекращения работы авиакомпаний России.

Коллаж АБН

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых россиян. Нижняя палата парламента рассмотрит документы в четверг, 25 октября.

Акции «Яндекса» стали расти в ходе торгов на фоне заявления компании по поводу «слухов на рынке» о планах продажи акций Сбербанку. Гендиректор группы и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заверил, что планирует и дальше возглавлять компанию и не намерен продавать свою долю.

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова отказался от единоличного контроля над Mail.Ru Group через компании «Мегафон» и «МФ Технологии». Вместо представителей USM в совет директоров Mail.Ru Group номинированы ее гендиректор, замгендиректора и представители «Газпромбанка».

Путин подписал указ о новых экономических санкциях в отношении Украины. Он поручил правительству подготовить списки физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции.

Гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит S7 Group) предупредил о риске прекращения работы российских авиакомпаний. По его словам, это может произойти в случае реализации предложений Минтранса РФ о размещении в России серверов и баз данных бронирования и продажи внутрироссийских авиаперевозок.

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