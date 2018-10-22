Самозанятые, «Яндекс», Mail.ru. Итоги понедельника

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых россиян. Нижняя палата парламента рассмотрит документы в четверг, 25 октября.
Акции «Яндекса» стали расти в ходе торгов на фоне заявления компании по поводу «слухов на рынке» о планах продажи акций Сбербанку. Гендиректор группы и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заверил, что планирует и дальше возглавлять компанию и не намерен продавать свою долю.
Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова отказался от единоличного контроля над Mail.Ru Group через компании «Мегафон» и «МФ Технологии». Вместо представителей USM в совет директоров Mail.Ru Group номинированы ее гендиректор, замгендиректора и представители «Газпромбанка».
Путин подписал указ о новых экономических санкциях в отношении Украины. Он поручил правительству подготовить списки физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции.
Гендиректора авиакомпании «Сибирь» (входит S7 Group) предупредил о риске прекращения работы российских авиакомпаний. По его словам, это может произойти в случае реализации предложений Минтранса РФ о размещении в России серверов и баз данных бронирования и продажи внутрироссийских авиаперевозок.
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