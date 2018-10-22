В комитете финансов Петербурга ждут переноса сроков сдачи Фрунзенского радиуса на 2019 год А в КРТИ пока что уверены, что справятся в этом году

В комитете финансов Петербурга ожидают, что сроки сдачи станций Фрунзенского радиуса в Петербурге будут перенесены на 2019 год. Об этом в понедельник на заседании бюджетно-финансового комитета рассказал глава комитета Алексей Корабельников.

«По информации от наших коллег, будет очень сложно в течение нескольких дней завершить приемку всех работ. Ждем переноса на следующий год», — приводит слова Корабельникова «Закс.ру». При этом глава смольнинского финансового комитета заметил, что в КРТИ отрицают перенос сроков сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная» («Шушары»).

Напомним, ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) говорили журналистам, что рассчитывают на сдачу новых станций в эксплуатацию до конца года. «Метрострой» неоднократно показывал способность сдавать объекты в самые сжатые сроки», — говорили в комитете. Никаких задержек с финансированием нет, подчеркивали чиновники от транспортной инфраструктуры. Ранее озвучивалось, что срок сдачи станций – 20 декабря.