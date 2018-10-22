Сбербанк и SWIFT договорились о расширении сотрудничества Договор по первому этапу был подписан в 2017 году

Сбербанк и Общество всемирных банковских финансовых каналов связи (SWIFT) договорились о расширении сотрудничества в работе с платформой передачи финансовых сообщений Alliance Messaging Hub (AMH). Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в Сбербанке в понедельник.

В пресс-службе уточнили, что таким образом организации договорились о начале второго этапа реализации проекта AMH. Он предполагает расширение использования платформы «дочками» Сбербанка, которые пока не обслуживаются центральной банковской инфраструктурой. Также он направлен на поддержку стандарта обмена электронными сообщениями ISO 20022.

Добавим, договор по первому этапу Сбербанк и SWIFT подписали в прошлом году. В рамках него эксперты с обеих сторон проводят совместную работу. Отметим, Alliance Messaging Hub была разработана специалистами SWIFT.