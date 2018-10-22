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22.10.18 / 16:48 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге изъяли 7 кг психотропных веществ у сообщества наркоторговцев

Наркоторговцы распространяли вещества через интернет-магазин

В Петербурге полицейские обнаружили девять тайников с 7 кг различных наркотиков. По делу задержали шесть предполагаемых участников наркоторговли, сообщают в понедельник в ГУ МВД по Петербургу.

Сообщается, что наркоторговцы распространяли вещества через интернет-магазин посредством «тайников-закладок». Полицейские провели серию обысков и нашли девять таких тайников с 5,5 кг амфетамина, 1 гк гашиша, 0,5 кг марихуаны и другими наркотиками. В отношении подозреваемых возбуждено дело по организации преступного сообщества.

Добавим, также в понедельник в центре Петербурга было обнаружено подпольное казино. В квартире жилого дома на 6-й Советской улице нашли 20 игровых автоматов и два стола для игры в покер. Против подозреваемого в организации незаконного бизнеса 53-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

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